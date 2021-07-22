В украинском лагере в Токио прозвучали первые поздравления

Пока что – не с наградами, а с днем рождения тренеров наших олимпийцев, среди которых отец и наставник медальной надежды Украины дзюдоистки Дарьи Белодед

Сергей Бубка и Дарья Белодед / Фото: Instagram

Президент Национального олимпийского комитета Украины легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка посетил олимпийскую деревню в Токио, встретившись с нашими спортсменами накануне завтрашнего открытия Игр-2020.

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В частности, Бубка зарядил на успехи представителей бокса, дзюдо, конного спорта, тенниса, настольного тенниса, стрельбы из лука и фехтования.

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От имени олимпийской команды Сергей Бубка поздравил сегодняшних именинников, а именно, тренера и отца дзюдоистки Дарьи Билодид Геннадия и старшего тренера сборной Украины по фехтованию Олега Штурбабина.

При этом, как сообщает НОК, олимпийцы сделали совместное фото с флагом Украины, переданным им в Киеве президентом Владимиром Зеленским и подписанным военными, в разные годы защищавшими нашу страну на фронте.

Ранее мы писали, что на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

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