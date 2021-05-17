В топике и коротких шортиках спортсменка-красотка восхитилась фантастическим закатом

Украинская легкоатлетка Марина Бех проводит тренировочный сбор в Турции, позирует для фото и находит красоту вокруг себя даже на стадионе

Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Одна из самых сексуальных наших спортсменок Марина Бех-Романчук не оставляет поклонников надолго без фото. Сегодня чемпионка Европы-2021 в прыжках в длину позировала на стадионе в турецком Белеке, где готовится к Олимпийским играм.

Недавно легкоатлетка-красавица спустила шлейки лифчика и похвасталась прекрасным телом.

Легкоатлетка-красавица на страничке в Instagram показала фото у барьера, представ в спортивном топике и коротких шортиках, подчеркнув прекрасные формы своего тела. Девушка сообщила, что началась последняя неделя тренировочного лагеря, и теперь необходимо быть сильнее, чем ранее. Ей нельзя не поверить!

Чуть позже Бех-Романчук сняла видео восхитительного заката над стадионом. Ее гостиница расположена пряма на арене.

Видео: Instagram

Украинка выступит на летних Олимпийских играх в Токио, который стартуют чуть более, чем через два месяца, – 23 июля.

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Недавно спортсменка поразила откровенной фотосессией, прикрыв тело букетом цветов.

Смотрите, как Марина отдыхала на пляже в Турции: