В шаге от медали! Украинская боксерша обидно проиграла на Олимпиаде-2020

Анна Лысенко дошла до четвертьфинала Олимпиады-2020 / Фото: Reuters
На предыдущем раунде Лысенко, выступающая в весовой категории до 69 кг, одолела представительницу Марокко Умаиму Белахбиб и принесла нам первую победу в боксе в Токио.
Однако продолжить победное шествие ей не удалось. Сегодня в пяти раундах она проиграла Сюрменели.
Судьи отдали боксерше из Турции все пять раундов.
Отметим, что в боксе полуфиналист уже гарантирует себе как минимум бронзовую медаль, ведь в этой дисциплине нет боев за третье место.
Но Анна остановилась в шаге от медали Олимпиады-2020.
Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.
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