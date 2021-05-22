В России тренер выстрелил женщине в голову. Появилось видео трагедии

41-летний Денис Егоров разговаривал с женщинами у подъезда, а потом стал направлять пистолет в сторону собеседниц пока не выстрелил

Денис Егоров стрелял у коллегу

Дичайший случай произошел сегодня в Москве. Во время разговора тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову.

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Стрелком казался 41-летний Денис Егоров. По имеющимся кадрам видно, что разговор Егорова и двух женщин, приехавших к нему с целью договориться о занятиях, состоялся возле подъезда. Внезапно мужчина показал девушкам пистолет, после чего стал направлять его в сторону своих собеседниц, сообщает Чемпионат.

Одной из них он приставил оружие ко лбу и выстрелил. Поскольку пистолет не был боевым, заряд не пробил кость, однако серьезно повредил лицо девушки. По словам врачей, жизни пострадавшей, которая тоже работает тренером по фигурному катанию, ничто не угрожает.

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Егоров задержан и дает показания.