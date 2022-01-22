В России переиграли бой Кличко – Поветкин

В 2013-м Кличко размазал Поветкина в Москве / Фото: Getty Images

Александр Поветкин уже завершил карьеру. А в России все еще продолжают разглагольствовать по поводу того, что в знаменитом поединке с Владимиром Кличко в октябре 2013-го Витязь из РФ мог победить.

Тренер Иван Кирпа по прозвищу Иван Грозный, который после того боя в Москве стал наставником Поветкина, рассказал, что нужно было сделать последнему, дабы одолеть Кличко-младшего.

Реклама

"Во-первых, там нужны были финты. Не просто так, что Саня зарядился, а тоже финтить надо было. На финтах работать, на ногах. Я бы узко заходил к Володе с ударом. Очень узко заходил бы под левую руку вовнутрь и коротко пробивал, потому что Володя не дает тебе возможности... Если ты вовнутрь зайдешь, то у тебя будут доли секунды. В эти доли секунды я пробивал бы один удар и смещался, так как соперник будет клинчевать или заберет тебя сверху, потому что выше", – сказал Иван Кирпа ресурсу Боксерская правда.

"Я бы показал, сместился, ударил, сместился, а потом насыпал бы. И обязательно, конечно, я бы по фронтам работал. Не только вперед, как Саня поддавливал, но еще и по фронтам бы его поджимал. Пытался бы лишить Кличко пространства и его неприятного бокса".

"Но и самому пропускать было нельзя", – добавил Кирпа.

Реклама

Напомним, по ходу боя с Владимиром Кличко в 2013-м Александр Поветкин шел в атаку, но украинец эффективно использовал свой джеб и постоянно связывал руки россиянина, попутно отправив того в нокадун.

По окончании поединка судьи отдали Кличко победу единогласным решением – 119:104. Владимир, нанеся первое поражение Поветкину, заработал 17,4 млн долларов.