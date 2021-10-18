17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

В России изобрели новый допинг? Махинации готовятся к Олимпиаде-2022

Андрей Трофимов
18 октября, 15:23
Американский журналист предположил, что неизвестное нюхательное средство помогает российской фигуристке Анне Щербаковой улучшать свои результаты. Спортсменку готовят к Олимпиаде-2022

Российскую фигуристку заподозрили в употреблении допинга / Фото: AFP, Instagram

Дэвид Лис проследил за выступлением Щербаковой на турнире турнире Budapest Trophy и заметил, что ее результаты немного ухудшились, чем она продемонстрировала на чемпионате России.

Читайте также: Будет продолжаться вечно: Россию до сих пор лишают медалей с Олимпиады в Сочи

Реклама

Там девушка получала подпитку в виде неизвестного нюхательного средства. На международном соревновании почему-то не решились использовать это средство, что наталкивает на определенные мысли.

Лис считает, что Россия намерена забрать все три места на подиума Олимпиады-2022, поэтому в ход идут разные методы.

Реклама

"Если прямо перед выступлением ей не будут давать нюхательное средство, как это было на чемпионате России…

Я не фармацевт, но то, что происходило на чемпионате России, чем бы это ни являлось, не повторилось на чемпионате мира. Сейчас Анна выглядит слабее", – выразил мнение журналист в подкасте The Sskating Lesson.

Ранее мы писали, что у России новые проблемы с допингом. Всемирное антидопинговое агентство обвинило 63 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Новые данные появились после перепроверки данных Московской лаборатории.

Реклама