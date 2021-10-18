В России изобрели новый допинг? Махинации готовятся к Олимпиаде-2022

Российскую фигуристку заподозрили в употреблении допинга / Фото: AFP, Instagram

Дэвид Лис проследил за выступлением Щербаковой на турнире турнире Budapest Trophy и заметил, что ее результаты немного ухудшились, чем она продемонстрировала на чемпионате России.

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Там девушка получала подпитку в виде неизвестного нюхательного средства. На международном соревновании почему-то не решились использовать это средство, что наталкивает на определенные мысли.

Лис считает, что Россия намерена забрать все три места на подиума Олимпиады-2022, поэтому в ход идут разные методы.

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"Если прямо перед выступлением ей не будут давать нюхательное средство, как это было на чемпионате России… Я не фармацевт, но то, что происходило на чемпионате России, чем бы это ни являлось, не повторилось на чемпионате мира. Сейчас Анна выглядит слабее", – выразил мнение журналист в подкасте The Sskating Lesson.

Ранее мы писали, что у России новые проблемы с допингом. Всемирное антидопинговое агентство обвинило 63 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Новые данные появились после перепроверки данных Московской лаборатории.