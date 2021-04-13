Умер главный врач Динамо, который только отметил день рождения

Доктор московского Динамо и бывший врач сборной России Александр Ярдошвили ушел из жизни в реанимации одной из больниц 13 апреля в возрасте 66 лет

Сегодня утром умер главный врач московского Динамо Александр Ярдошвили. Только 6 апреля бывшему доктору сборной России исполнилось 66 лет. Ранее 19-летний игрок Динамо умер в реанимации после травмы головы.

Про трагедию в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов. А позже подтвердили и в московском клубе, напомнив, что Ярдошвили проработал в футболе более 40 лет.

Александр Ярдошвили/Фото fcdynamo.ru

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Александр Ярдошвили входил в медицинский совет Российского футбольного союза, стал главным врачом Динамо в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу ЦСКА. С 1998 по 2012 годы работал в сборной России. С 1992 по 2012 год был врачом в Локомотиве, который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны. А до этого Александр два года трудился в ватерпольном Динамо и сотрудничал с футбольным.

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