В Реале снова хотят отправить украинца Лунина во вторую лигу

Андрей Лунин никак не может закрепиться в составе Реала. Руководство клуба готово снова отправить украинца в аренду, а главный претендент на него – клуб из второй лиги Испании

Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин снова может отправиться в аренду. В услугах игрока заинтересован Овьедо из второй лиги Испании, за который Лунин уже выступал в 2020 году. Ранее мы сообщали, что Лунин отдыхает с женой на Мальорке.

Испанское издание RTPA отмечает, что руководство Реала готово отпустить Лунина в другой клуб ради игровой практики, понимая, что из-за нехватки последнего он не попал в заявку сборной Украины на Евро-2020. Хотя ранее сообщалось, что новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти даст шанс Лунину в Реале.

Реклама

Сам Лунин готов принять предложение Овьедо несмотря на то, что на него претендует Гранада из Примеры. Украинец защищал цвета Овьедо с января по июль 2020 года и неплохо себя зарекомендовал в клубе.