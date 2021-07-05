В последний раз выигрывали, когда еще динозавры были живы: звезда футбола троллит Англию

Бывший игрок сборной Франции записал смешное видео после выхода Англии в полуфинал Евро-2020. Он заявляет, что англичане в последний раз что-нибудь выигрывали, когда еще были живы динозавры

Патрис Эвра подшутил над сборной Англии / Фото: Twitter

Знаменитый французский защитник Патрис Эвра подшутил над выходом сборной Англии в полуфинал Евро-2020. Англичане прошли украинскую сборную и за выход в финал поспорят с командой Дании.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед записал смешное видео, на котором он говорит, что Англия в последний раз что-нибудь выигрывала, когда еще динозавры были живы.

Напомним, Англия ни разу не выигрывала чемпионат Европы. Лучшим их результатом на Евро был полуфинал в 1968 и 1996 годах. Единственный трофей Англия завоевала на ЧМ-1966.

Впрочем, сегодня англичане – главные фавориты Евро-2020. Аналитики списывают Данию. Главными фаворитами чемпионата считают британцев, которые еще не выигрывали трофей, и неудержимую на турнире Италию.