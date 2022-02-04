Что это было? Китайцы удивили экономным зажжением олимпийского огня

В Пекине зажгли олимпийский огонь / Фото: REUTERS

Правда, сделали это китайцы довольно оригинально. Несколько известных спортсменов страны поочередно передали факел уже на арене, а затем его установили в середину большой снежинки, которую подняли над стадионом. Все!

Небо над ареной осветилось красивым салютом, а вот мелкий факел внутри снежинки был едва заметен. Неужели решили сэкономить на главном символе Игр?

Реклама



Фото: Reuters

Реклама

Ранее мы писали, что Путин заснул при появлении сборной Украины на открытии Олимпиады. Президент РФ оконфузился во время церемонии в Пекине.

Участники и медали

Первые медали Олимпиады-2022 будут разыграны 5 февраля, а последние – 20-го, в день закрытия Игр. В Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Реклама

Украина в Пекине

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Наша гордость

В Пекин приехали четыре украинских спортсмена, которые ранее уже выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл золото в Пхенчхане-2018. Правда, уже в Пекине Билосюк сдала позитивный тест на коронавирус, посему, увы, пропустит, как минимум, стартовые гонки Олимпиады.

Елена сдала положительный тест на ковид / Фото: Коллаж: Сегодня

Наши шансы

Букмекеры дают Украине только 12% на завоевание золотой медали! Коэффициент на то, что украинцы выиграют хотя бы одно соревнование на Олимпиаде, равен 7.50. Ждать медаль будем в биатлоне и фристайле.

По словам министра спорта Украины Вадим Гутцайта, он будет доволен и одной медалью.