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В мировом футболе теперь новый лидер. Что с Украиной?

Любомир Луканюк
31 марта, 13:21
Первое место в рейтинге ФИФА заняла сборная Бразилии, которая обошла Бельгию. Украинцы остались в третьем десятке

Бразилия - №1, Украина - 27-я / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Международная федерация футбола накануне жеребьевки ЧМ-2022 обновила рейтинг национальных команд.

Сборная Украины сохранила за собой 27-ю строчку. Наша команда в марте не проводила матчей из-за войны. Стыковой поединок с Шотландией перенесен на июнь.

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Главное изменение произошло на верхушке рейтинга. Сборная Бразилии вышла на первую позицию. Она обошла Бельгию. На третьей позиции действующие чемпионы мира – французы.

ТОП-10 рейтинга ФИФА на 31 марта:

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  1. Бразилия – 1832
  2. Бельгия – 1827
  3. Франция – 1789
  4. Аргентина – 1765
  5. Англия – 1761
  6. Италия – 1723
  7. Испания – 1709
  8. Португалия – 1674
  9. Мексика – 1658
  10. Нидерланды – 1658

Ранее мы писали, что главный тренер сборной УкраиныАлександр Петраков высказался о прямой путевке на ЧМ-2022.