В мировом футболе теперь новый лидер. Что с Украиной?

Бразилия - №1, Украина - 27-я / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Международная федерация футбола накануне жеребьевки ЧМ-2022 обновила рейтинг национальных команд.
Сборная Украины сохранила за собой 27-ю строчку. Наша команда в марте не проводила матчей из-за войны. Стыковой поединок с Шотландией перенесен на июнь.
Главное изменение произошло на верхушке рейтинга. Сборная Бразилии вышла на первую позицию. Она обошла Бельгию. На третьей позиции действующие чемпионы мира – французы.
ТОП-10 рейтинга ФИФА на 31 марта:
- Бразилия – 1832
- Бельгия – 1827
- Франция – 1789
- Аргентина – 1765
- Англия – 1761
- Италия – 1723
- Испания – 1709
- Португалия – 1674
- Мексика – 1658
- Нидерланды – 1658
Ранее мы писали, что главный тренер сборной УкраиныАлександр Петраков высказался о прямой путевке на ЧМ-2022.