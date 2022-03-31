У світовому футболі тепер новий лідер. Що з Україною?

Бразилія - №1, Україна - 27-а / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація футболу напередодні жеребкування ЧС-2022 поновила рейтинг національних команд.

Збірна України зберегла за собою 27-й рядок. Наша команда у березні не проводила матчів через війну. Стиковий поєдинок із Шотландією перенесено на червень.

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Головна зміна сталася на вершині рейтингу. Збірна Бразилії вийшла на першу позицію. Вона обійшла Бельгію. На третій позиції чинні чемпіони світу – французи.

ТОП-10 рейтингу ФІФА на 31 березня:

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Бразилія – 1832 Бельгія – 1827 Франція – 1789 Аргентина – 1765 Англія – 1761 Італія – 1723 Іспанія – 1709 Португалія – 1674 Мексика – 1658 Нідерланди – 1658

Раніше ми писали, що головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про пряму путівку на ЧС-2022 .