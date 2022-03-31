5 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Атлетіко --
5 квітня 22:00
Бенфіка --
Ліверпуль --
6 квітня 22:00
Челсі --
Реал --
6 квітня 22:00
Вільярреал --
Баварія --
12 квітня 22:00
Баварія --
Вільярреал --
12 квітня 22:00
Реал --
Челсі --
13 квітня 22:00
Ліверпуль --
Бенфіка --
13 квітня 22:00
Атлетіко --
Манчестер Сіті --
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У світовому футболі тепер новий лідер. Що з Україною?

Любомир Луканюк
31 березня, 13:21
Перше місце у рейтингу ФІФА посіла збірна Бразилії, яка обійшла Бельгію. Українці залишились у третьому десятку

Бразилія - №1, Україна - 27-а / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація футболу напередодні жеребкування ЧС-2022 поновила рейтинг національних команд.

Збірна України зберегла за собою 27-й рядок. Наша команда у березні не проводила матчів через війну. Стиковий поєдинок із Шотландією перенесено на червень.

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Головна зміна сталася на вершині рейтингу. Збірна Бразилії вийшла на першу позицію. Вона обійшла Бельгію. На третій позиції чинні чемпіони світу – французи.

ТОП-10 рейтингу ФІФА на 31 березня:

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  1. Бразилія – 1832
  2. Бельгія – 1827
  3. Франція – 1789
  4. Аргентина – 1765
  5. Англія – 1761
  6. Італія – 1723
  7. Іспанія – 1709
  8. Португалія – 1674
  9. Мексика – 1658
  10. Нідерланди – 1658

Раніше ми писали, що головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про пряму путівку на ЧС-2022 .