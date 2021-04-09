В маечке на голое тело: Свитолина не считает жизнь слишком серьезной штукой

В конце прошлой недели стало известно, что Свитолина выходит замуж за Монфиса. Пока что наша прима мирового тенниса наслаждается небольшим отпуском в компании жениха и позволяет себе получать удовольствие от маленьких радостей жизни.

Сегодня под вечер украинка на своей странице в соцсетях выложила новую привлекательную фотографию, представ в дерзком образе. На черно-белом кадре девушка одета лишь в белую майку и расстегнутые джинсы. Подписала снимок Элина тоже весело:

"Жизнь не настолько серьезна, как мозг пытается ее представить".

А вчера теннисистка похвасталась бриллиантами.

Элина Свитолина / Фото: Instagram

А вот в "истории" в Instagram Свитолина показалась грустной с несколько загадочной подписью. Видимо, пожаловалась на свою долю теннисистки:

"Все думают, что встречаться со спортсменом весело до тех пор, пока..."

Уже на следующей неделе нашу звезду ждут на родине, где она сыграет за сборную Украины против команды Японии 16-17 апреля.

На днях Свитолина поразилась королевскому подарку Монфиса.

Вспомним, как Элина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее: