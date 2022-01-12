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В каждой команде есть геи! Правда о гомосексуалистах в футболе

Андрей Трофимов
12 января, 18:37
Победитель Лиги чемпионов в составе МЮ Патрис Эвра объяснил почему игроки боятся признаться в своей нетрадиционной ориентации

Патрис Эвра за сборную Франции провел 81 матч / Фото: AFP

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра признался, что выступал в одной команде с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

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"Когда я играл в чемпионате Англии, к нам привели человека, чтобы обсудить тему гомосексуализма. Кто-то из моих коллег сказал: "Это противоречит моей религии. Если в раздевалке есть гомосексуалист, пусть уходит из клуба". Были и другие возмущения.

Тогда я сказал: "Заткнитесь". Я играл с геями в одной команде. Они мне признавались в этом, когда мы общались наедине. Но открыто заявлять об этом боялись. В каждом клубе есть минимум два гея. Но если в мировом футболе ты делаешь такое признание, это конец", – приводит слова Эвра Le Parisien.

Патрис Эвра и Алекс Фергюсон / Фото: Instagram

Ранее Патрис Эвра обвинил организаторов вручения "Золотого мяча" в расизме.