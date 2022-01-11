В Казахстане ОМОН жестко избил бойца ММА, поддержавшего протесты

Казахский боец ММА Куат Хамитов, который открыто поддерживал протесты в Казахстане, был задержан ОМОНом, о чем сообщила его сестра.

"Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали моего братишку, спортсмена Куата Хамитова. Десять омоновцев избили его, связали руки и ноги", – написала сестра Хамитова у себя в Instagram.

Ранее Куат Хамитов открыто высказывал свою поддержку протестующим в Казахстане.

"Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с ценами на газ.

отому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают.

Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Поэтому, жители Жанаозена, мы с вами, алга!" – сказал Хамитов в Instagram.