В Италии назвали имя нового главного тренера Шахтера

Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Издание SassuoloNews.net утверждает, что главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби с нового сезона возглавит донецкий Шахтер. Напомним, что по окончании сезона Луиш Каштру покинет Шахтер.
По информации источника, контракт будет рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон, а оклад итальянца составит 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Сассуоло проведет в текущем сезоне еще три встречи. Клуб претендует на попадание в Лигу Европы. На данный момент команда Де Дзерби занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.
Смотрите, как играет Сассуоло под руководством Де Дзерби:
Каштру возглавлял Шахтер с лета 2019 года. Португальский специалист становился чемпионом Украины, выводил клуб в полуфинал Лиги Европы, а в Лиге чемпионов дважды обыгрывал Реал.
Смотрите, как Шахтер провел последний матч под руководством Луиша Каштру:
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