"В ГАИ плакали, когда он уехал": назван футболист, который был дойной коровой для инспекторов

Жажа ушел - гаишники расплакались / Фото: Getty Images

Оказывается, бразильский форвард Жажа Коэльо был любимчиком не только харьковских болельщиков, носивших его на руках за шикарные голы, но и тамошней дорожной полиции.

Об этом рассказал экс-партнер Жажи по Металлисту – украинский бразилец Эдмар.

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"Про Жажу есть очень много историй. Например, он купил себе Range Rover. И на машине был звук, как у полицейских. Не мигалка, а нажимаешь кнопку – и издается звук. Чтобы его пропускали на дороге. Все знали номера машины и постоянно его штрафовали. Но он все равно это не убирал. Ходил и платил штрафы. В ГАИ, наверное, плакали, когда Жажа уехал", – поведал Эдмар в интервью каналу SportArena

Жажа Коэльо / Фото: Getty Images

Эдмар / Фото: Instagram

Напомним, что Жажа Коэльо выступал за харьковский Металлист с 2008-го по 2010-й, а также в 2013-2014 годах.

Свой самый красивый гол Жажа забил в 2008-м с 40 метров в ворота Бешикташа. Тот шедевр помог Металлисту обыграть турок 4:1 и впервые в истории выйти в групповой турнир Кубка УЕФА, как тогда называлась Лига Европы.

За тот гол Жажа получил премию в сто тысяч долларов.

Сейчас Жаже – 35 лет. Его последним клубом был Чианграй Юнайтед из Таиланда. Весной 2021-го Азиатская футбольная конфедерация дисквалифицировала Коэльо на четыре года за нарушения антидопинговых правил.