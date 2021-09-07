8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"В ГАИ плакали, когда он уехал": назван футболист, который был дойной коровой для инспекторов

Олег Люлька
7 сентября, 15:52
Эдмар рассказал о неизвестной странице украинского этапа карьеры своего бывшего партнера по харьковскому Металлисту – нападающего Жажи Коэльо

Жажа ушел - гаишники расплакались / Фото: Getty Images

Оказывается, бразильский форвард Жажа Коэльо был любимчиком не только харьковских болельщиков, носивших его на руках за шикарные голы, но и тамошней дорожной полиции.

Об этом рассказал экс-партнер Жажи по Металлисту – украинский бразилец Эдмар.

Читайте также: Артем Милевский снова забивает за Динамо… актрисе фильмов для взрослых

"Про Жажу есть очень много историй. Например, он купил себе Range Rover. И на машине был звук, как у полицейских. Не мигалка, а нажимаешь кнопку – и издается звук. Чтобы его пропускали на дороге. Все знали номера машины и постоянно его штрафовали. Но он все равно это не убирал. Ходил и платил штрафы. В ГАИ, наверное, плакали, когда Жажа уехал", – поведал Эдмар в интервью каналу SportArena

Жажа Коэльо / Фото: Getty Images

Эдмар / Фото: Instagram

Напомним, что Жажа Коэльо выступал за харьковский Металлист с 2008-го по 2010-й, а также в 2013-2014 годах.

Свой самый красивый гол Жажа забил в 2008-м с 40 метров в ворота Бешикташа. Тот шедевр помог Металлисту обыграть турок 4:1 и впервые в истории выйти в групповой турнир Кубка УЕФА, как тогда называлась Лига Европы.

За тот гол Жажа получил премию в сто тысяч долларов.

Сейчас Жаже – 35 лет. Его последним клубом был Чианграй Юнайтед из Таиланда. Весной 2021-го Азиатская футбольная конфедерация дисквалифицировала Коэльо на четыре года за нарушения антидопинговых правил.

Реклама