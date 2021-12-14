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В чемпионате Англии антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом

Александр Трикиша
14 декабря, 00:25
В английской Премьер-лига вспыхнула самая масштабная вспышка коронавируса, начиная с мая 2020 года. На данный момент COVID-19 похвалили 42 человека

В чемпионате Англии антирекорд по случаям заражения COVID-10 / Фото: REUTERS

Такими данными опубликовало руководство Премьер-лиги. Это антирекордные показатели за последние полтора года, когда началась вестись подобная статистика, сообщает Sky Sports.

Самая большая проблема у Манчестер Юнайтед. Английские СМИ сообщают, что клуб ведет переговоры о переносе ближайшего матча чемпионата Англии против Брендфорда.

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В Англии выступают украинские легионеры Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Зинченко vs Ярмоленко / Фото: Getty Images

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Отметим, что в Англии близится самый горячий период в сезоне – Boxing Day. Так называют период, начиная с Рождества и заканчивая началом января, когда команды проводят матчи практически без отдыха.

Несмотря на то, что Boxing Day означает проведение матчей именно на следующий день после Рождества (26 декабря), в СМИ часто применяют этот термин на весь период новогодних праздников.