В чемпионате Англии антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом

В чемпионате Англии антирекорд по случаям заражения COVID-10 / Фото: REUTERS

Такими данными опубликовало руководство Премьер-лиги. Это антирекордные показатели за последние полтора года, когда началась вестись подобная статистика, сообщает Sky Sports.

Самая большая проблема у Манчестер Юнайтед. Английские СМИ сообщают, что клуб ведет переговоры о переносе ближайшего матча чемпионата Англии против Брендфорда.

Реклама

Читайте также: Зинченко не понравилась шутка Зеленского – он потребовал вернуть свою жену!

В Англии выступают украинские легионеры Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Зинченко vs Ярмоленко / Фото: Getty Images

Реклама

Отметим, что в Англии близится самый горячий период в сезоне – Boxing Day. Так называют период, начиная с Рождества и заканчивая началом января, когда команды проводят матчи практически без отдыха.

Несмотря на то, что Boxing Day означает проведение матчей именно на следующий день после Рождества (26 декабря), в СМИ часто применяют этот термин на весь период новогодних праздников.