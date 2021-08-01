В 2014-м сбежал в Россию, но вернулся и теперь может принести Украине медаль Олимпиады

Украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 60 кг Ленур Темиров пробился в полуфинал Олимпийских игр. За право сразиться за золото Токио украинец поспорит с хозяином Игр

Ленур Темиров пробился в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Темиров стартовал на Играх с 1/8 финала, где одолел Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана – 5:0.

В четвертьфинале украинец победил представителя Армении Армена Меликяна – 8:4.

В полуфинале Темиров сразится с японским борцом Кэнъитиро Фумитой. Эта схватка состоится сегодня, ориентировочное время начала – 12:15.

Отметим, что сегодня украинская девушка-борец в весе Алла Белинская уступила в 1/8 финала китаянке Куан Жу и прекратила борьбу на Олимпиаде.

Отметим, что Темиров имеет очень интересную биографию. Крымский татарин по происхождению родился в Узбекистане.

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До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом РФ, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал бронзу.

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.