Ужас: футболист почти час играл со сломанной ногой

Арсентий Дорошенко. Фото: ФК Авангард (Краматорск)

Неординарное событие произошло во втором по рангу дивизионе отечественного футбола. В поединке в Сумах между Альянсом и Авангардом из Краматорска полузащитник гостей Арсений Дорошенко играл с переломом на ноге.

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20-летний игрок вышел в стартовом составе и на 11-й минуте в жестком столкновении получил повреждение. Однако он и не подумал просить замену и остался на поле. Заменили его лишь во втором тайме, на 62-й минуте, когда боль усилилась. Позже выявилось, что у Дорошенко перелом кости на левой ступне. Об этом сообщил официальный сайт Авангарда.

Отмечают, что парень даже с травмой оставался одним из самых активных на поле. Исследования врачей, к счастью, не диагностировали разрыв связок, а лишь их повреждение. Тем не менее, Арсений проведет в гипсе не меньше месяца и в этом сезоне на поле не появится.

Ранее за 16-летней жертвой боевиков закрепили первый номер в клубе Первой лиги.

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Авангард в Первой лиге занимает 13-е место среди 16 коллективов. Дорошенко выступает за клуб из Донецкой области на правах аренды, а постоянный контракт у него с Колосом.

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