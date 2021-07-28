Увезли на инвалидной коляске: битва за право сыграть со Свитолиной завершилась драмой

Определилась соперница украинки Элины Свитолиной по полуфиналу Олимпиады-2020. Поединок между Паулой Бадосой и Маркетой Вондрусовой завершился после первого сета

Бадоса не смогла доиграть матч против Вондрусовой / Фото: Reuters

По ходу поединка 1/4 финала Бадосе стало плохо из-за невероятной жары в Токио. Сейчас там +32 градуса по Цельсию и очень высокая влажность.

Испанке стало настолько плохо, что она самостоятельно не смогла покинуть корт. Спортсменку увезли на инвалидной коляске.

На момент остановки матча Вондрусова выиграла первый сет 6:3.

Вондрусова и Свитолина встретятся в полуфинале в четверг, 29 июля. Начало поединка – после 5 часов утра по киевскому времени.

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