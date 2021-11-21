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Усику сделали удушающий прием: он даже не сопротивляется

Андрей Трофимов
21 ноября, 16:28
Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик – в плену у очаровательной брюнетки

Усик и его жена / Фото: Instagram

Пока Тайсон Фьюри обещает переехать Усика на фуре, сам Александр, похоже, не особо думает о Цыганском короле – пусть тот и потенциальный соперник украинца по бою за звание короля хэвивейта.

Сам Усик в это время позволил сделать по отношению к себе удушающий прием соблазнительной брюнетке – своей жене Екатерине.

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Фото, как Екатерина захватила в плен шею Александра, Усик опубликовал у себя в сториз.

При этом парочка одета в стиле 90-х, который снова становится популярным в наше время: боксер – в красной болоньевой куртке, а его супруга – в черном бомбере.

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Напомним, не далее как 25 сентября, в день победы над Энтони Джошуа, исполнилось 12 лет со свадьбы Усика с Екатериной.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Александр и Екатерина вместе еще со школы, после выпуска они начали жить вместе, а в 2009 году поженились. Однако был в их жизни период, когда пара едва не разбежалась.

"Я тоже человек и попал в эти лапы славы. Думаю, это произошло где-то в 2006 году. Мне было 19 лет, и я стал призером взрослого чемпионата Европы. И это прям вау: я стал мастером спорта международного класса, у меня повысилась зарплата, мне дали премию.

Естественно, я думал, что я очень крутой. По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор", – рассказывал Александр Усик.

Однако уже 12 лет они живут в счастливом браке и воспитывают троих детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa