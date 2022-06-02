2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Усика сравнили с серийным убийцей. Кого напугал боксер?

Андрей Трофимов
2 июня, 15:16
Известный тренер Роберт Гарсия рассказал на кого ему похож чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик

Боксер пугает своим видом соперников / Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)

Тренер Энтони Джошуа рассказал к поединку против кого готовит своего соперника. Роберт Гарсия признался, что Александр Усик его пугает своим видом. Напомним, что реванш Усик – Джошуа состоится под гигантским куполом.

"Послушайте, когда вы смотрите на Усика, он пугает. Он выглядит как серийный убийца. Но как только вы с ним встречаетесь... Он классный человек, добряк, чуть-чуть похож на ребенка. Он ходит всюду, забавляется, шутит", – цитирует Гарсию Sport24.ua.

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Кстати, посмотрите одну из выходок Усика. Как он отправил в нокаут быка.

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Напомним, что первый поединок Усика и Джошуа прошел в Британии и завершился уверенной победой украинца, которые стал чемпионом мира.