Усика сравнили с серийным убийцей. Кого напугал боксер?

Боксер пугает своим видом соперников / Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)

Тренер Энтони Джошуа рассказал к поединку против кого готовит своего соперника. Роберт Гарсия признался, что Александр Усик его пугает своим видом. Напомним, что реванш Усик – Джошуа состоится под гигантским куполом.

"Послушайте, когда вы смотрите на Усика, он пугает. Он выглядит как серийный убийца. Но как только вы с ним встречаетесь... Он классный человек, добряк, чуть-чуть похож на ребенка. Он ходит всюду, забавляется, шутит", – цитирует Гарсию Sport24.ua.

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Кстати, посмотрите одну из выходок Усика. Как он отправил в нокаут быка.

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Напомним, что первый поединок Усика и Джошуа прошел в Британии и завершился уверенной победой украинца, которые стал чемпионом мира.