Усика порівняли із серійним убивцею. Кого налякав боксер?

Боксер лякає своїм виглядом суперників

Тренер Ентоні Джошуа розповів до поєдинку, проти кого готує свого суперника. Роберт Гарсія зізнався, що Олександр Усик його лякає своїм виглядом. Нагадаємо, що реванш Усик – Джошуа відбудеться під гігантським куполом.

"Послухайте, коли ви дивитесь на Усика, він лякає. Він виглядає як серійний вбивця. Але як тільки ви з ним зустрічаєтеся... Він класний чоловік, добряк, трохи схожий на дитину. Він ходить усюди, бавиться, жартує", – цитує Гарсію Sport24.ua.

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До речі, подивіться одну з витівок Усика. Як він відправив у нокаут бика.

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Нагадаємо, що перший поєдинок Усика та Джошуа пройшов у Британії та завершився впевненою перемогою українця, який став чемпіоном світу.