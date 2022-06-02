2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Усика порівняли із серійним убивцею. Кого налякав боксер?

Андрій Трофімов
2 червня, 15:16
Відомий тренер Роберт Гарсія розповів на кого йому схожий чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі українець Олександр Усик

Боксер лякає своїм виглядом суперників

Тренер Ентоні Джошуа розповів до поєдинку, проти кого готує свого суперника. Роберт Гарсія зізнався, що Олександр Усик його лякає своїм виглядом. Нагадаємо, що реванш Усик – Джошуа відбудеться під гігантським куполом.

"Послухайте, коли ви дивитесь на Усика, він лякає. Він виглядає як серійний вбивця. Але як тільки ви з ним зустрічаєтеся... Він класний чоловік, добряк, трохи схожий на дитину. Він ходить усюди, бавиться, жартує", – цитує Гарсію Sport24.ua.

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До речі, подивіться одну з витівок Усика. Як він відправив у нокаут бика.

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Нагадаємо, що перший поєдинок Усика та Джошуа пройшов у Британії та завершився впевненою перемогою українця, який став чемпіоном світу.