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Усика сделали собачкой! Вот на что Александр променял бокс

Андрей Трофимов
3 ноября, 09:17
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе вспомнил свое футбольное прошлое и "съел" Ващука – из Усика получился бы отличный полузащитник

Усик лихо играет в футбол / Фото: Instagram

После победы над Энтони Джошуа Усик не спешит возвращаться к боксерским тренировкам.

Новоиспеченный обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе посетил матч Динамо – Барселона 0:1, на котором даже дал приложиться к своей челюсти одному из боссов каталонцев.

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При этом Усик и сам погонял в футбол со звездами прошлого – Ващуком, Цихмейструком, Нагорняком, Воробьем, Шевчуком – на поле УТК имени Банникова рядом с НСК "Олимпийский".

Что ж, боксер и тут показал отличную работу ног.

Оказавшись в роли "собачки" в квадрате, Усик быстро отобрал мяч у Ващука, использовав эффектное движение левой ногой.

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Напомним, в свое время Усик занимался футболом в школе симферопольской Таврии.

"Я играл в полузащите. Для того, чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы оплатить это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал Усик.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17