Усик вспомнил об Украине накануне боя между Фьюри и Уайтом

Усик высказался о бое между Фьюри и Уайтом

В эту субботу, 23 апреля, состоится супербой. На лондонском стадионе "Уэмбли" между собой сойдутся чемпион WBC в супертяжелом Тайсон Фьюри и временный чемпион WBC Диллиан Уайт.

Данный поединок вызвал интерес у команды Александра Усика, его представители приедут в Лондон на бой. Сам же украинец будет наблюдать за встречей из тренировочного лагеря. Хотя Усик признался, что его мало интересует данный бой.

Реклама

"Не сказал бы, что жду его с большим интересом. У нас много проблем в нашей стране. Мое сердце и мысли на родине, в Украине. Но обязательно буду смотреть этот бой. Кстати, очень рад, что немецкие любители бокса так заинтересовались мной. Чувствую себя очень польщенным".

Читайте также: Фьюри и Уайт провели битву взглядов

При этом Александр назвал фаворита в дуэли британцев. По его мнению, куда больше шансов у "цыганского короля".

"Фьюри лучше с технической стороны и имеет лучшие боксерские способности. Также он больше, имеет высокий боксерский IQ, легко двигается в ринге. Уайт должен давить постоянно, бить по корпусу. У Тайсона больше тело, но маленькая голова. Уайт умеет сильно ударить, всегда рассчитывает на лакипанч".

Читайте также: Фьюри ушел в политику и хочет стать мэром Манчестера

Реклама

Напомним, что Александр является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Летом его ожидает бой-реванш с Энтони Джошуа. Вполне вероятно, что следующим соперником Александра или Энтони станет победитель пары Фьюри – Уайт.