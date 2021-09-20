Усик улетел бить Джошуа. Яркие снимки с аэропорта

Усик со своей командой в аэропорту / Фото: Instagram
Считанные дни остаются до боя года. Уже в эту субботу в Лондоне состоится чемпионский поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.
Сегодня украинский боксер вместе со своей командой улетел на Туманный Альбион. Погода в Киеве соответствовала британской. Туман, дождь...
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Боксер опубликовал в Instagram фото из аэропорта.
До боя Усика ждет ряд протокольных мероприятий – пресс-конференция, открытая тренировка, взвешивание, дуэль взглядов.
Бой состоится 25 сентября на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
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Напомним, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.