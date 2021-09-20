22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик улетел бить Джошуа. Яркие снимки с аэропорта

Любомир Луканюк
20 сентября, 14:43
25 сентября на футбольном стадионе Тоттенхэма Энтони Джошуа будет защищать свои чемпионские пояса в поединке против официального претендента

Усик со своей командой в аэропорту / Фото: Instagram

Считанные дни остаются до боя года. Уже в эту субботу в Лондоне состоится чемпионский поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.

Сегодня украинский боксер вместе со своей командой улетел на Туманный Альбион. Погода в Киеве соответствовала британской. Туман, дождь...

Читайте также: "Господь много раз уберегал меня": откровенное признание Усика

Боксер опубликовал в Instagram фото из аэропорта.

Реклама

До боя Усика ждет ряд протокольных мероприятий – пресс-конференция, открытая тренировка, взвешивание, дуэль взглядов.

Бой состоится 25 сентября на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Читайте также: Ты – суперзвезда! Усик обратился к Джошуа перед боем

Напомним, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

Реклама