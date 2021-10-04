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Усик сводил Джошуа в школу! Интересное признание промоутера

Любомир Луканюк
4 октября, 21:37
Фрэнк Уоррен призвал не искать оправданий для Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика в чемпионском поединке

Александр Усик бил точнее Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Промоутер Фрэнк Уоррен вдохновлен победой Александра Усика над Энтони Джошуа. Ранее он вынес приговор Джошуа в реванше с украинцем.

"Усик сделал то, что должен был сделать. Перебоксировал Джошуа, сводил того в школу. Мог выиграть досрочно. Я очень разочаровался в Энтони.

Джошуа столкнулся с лучшим бойцом, чем он сам. И не надо говорить, что Энтони все еще учится. Ему скоро 32 года. Это ведь не новичок. Оправданий Джошуа нет", – заявил Уоррен.

Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

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Ранее мы писали, что Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что Александр Усик и Энтони Джошуа могли договориться о результате первого боя.

А Притула разнес патриотизм Усика.

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