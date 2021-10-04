Усик сводил Джошуа в школу! Интересное признание промоутера

Александр Усик бил точнее Энтони Джошуа / Фото: REUTERS
Промоутер Фрэнк Уоррен вдохновлен победой Александра Усика над Энтони Джошуа. Ранее он вынес приговор Джошуа в реванше с украинцем.
"Усик сделал то, что должен был сделать. Перебоксировал Джошуа, сводил того в школу. Мог выиграть досрочно. Я очень разочаровался в Энтони.
Джошуа столкнулся с лучшим бойцом, чем он сам. И не надо говорить, что Энтони все еще учится. Ему скоро 32 года. Это ведь не новичок. Оправданий Джошуа нет", – заявил Уоррен.
Ранее мы писали, что Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что Александр Усик и Энтони Джошуа могли договориться о результате первого боя.
А Притула разнес патриотизм Усика.
Читайте также:
- Не популярный! Промоутер Ломаченко вынес приговор Усику
- Друг Путина уверен, что Усик проиграет второй бой Джошуа
- Народ в Украине дикий. Я тоже хочу в Крым: Редкач заступился за Усика
- Теперь я знаю, как тебя победить: Джошуа нашел подход к Усику. В реванше будет рубка!
- "Зачем его пинать?" Фьюри о бое Усик – Джошуа
- Это было круто! Обидчик Ломаченко снял шляпу перед Усиком