26 сентября 14:00
Минай 1
Львов 2
26 сентября 17:00
Днепр-1 0
Заря 4
26 сентября 19:30
Десна 1
Металлист 1925 2
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик сделал Илону Маску космический подарок

Андрей Трофимов
27 сентября, 00:28
Украинский боксер после сенсационной победы над Джошуа подарил Маску свою криптовалюту и костюм "космонавта", который принес ему удачу в Лондоне

Усик дарит Маску свою криптовалюту и костюм / Фото: Reuters, Instagram

Александр Усик – щедрая душа!

После победы над Энтони Джошуа украинский боксер отправил американскому миллиардеру-изобретателю Илону Маску презенты – свой NFT-токен и костюм космонавта JAXET – именно в таком Усик выходил на победный поединок с Эй-Джеем.

"Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать ему особенный подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет", – написал Усик в своем Twitter.

Реклама

Реклама

Илон Маск / Фото: Reuters

Отметим, что незадолго до боя с Джошуа Усик выпустил свою криптовалюту – NFT-токены. Невзаимозаменяемые токены – это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него.

Усика и Джошуа ждет реванш / Фото: Reuters

Добавим, что Усик хотел бы провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Но, по словам Александра, для него место повторного боя не принципиально. "Хоть в космосе", – говорит украинец.

Реклама

Читайте также:

Реклама