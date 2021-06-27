Усик сбросил жену с водного мотоцикла в море (видео)

Украинский боксер не на шутку разгулялся во время отдыха на итальянском острове Сардиния, спровоцировав приплыв адреналина как у себя, так и у своей возлюбленной

Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram

Интересно, а Усик вообще готовится к бою с Джошуа?

Буквально накануне Александр с женой Екатериной и Владимиром Кличко посетил прием князя Монако Альбера ІІ в Монте-Карло.

А сегодня, по телефону поздравив своего кума Василия Ломаченко с победой над японцем Масаеси Накатани, Усик отправился развлекаться в водах Средиземного моря.

Александр, находящийся в данный момент на итальянском острове Сардиния, арендовал водный мотоцикл и лихо покатал на нем свою супругу.

На видео, опубликованном в инстаграм-сториз боксера, слышно, как эмоционально реагировала Екатерина, когда Александр принялся кружить на ограниченном пространстве.

Закончилось все тем, что Усик выбросил жену с гидроцикла в воду – вместе с самим собой.

Отметим, что курорт Porto Rotondo, где сейчас отдыхает с женой Усик, является одним из самых роскошных на Сардинии. Эта бухта – любимое место обладателей дорогих яхт.