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Усик против Фьюри: Леннокс Льюис сделал выбор

Олег Люлька
10 октября, 16:21
У Александра Усика – чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. У Тайсона Фьюри – по версии WBC. Но супертяжем №1 на планете Леннокс Льюис назвал Цыганского короля

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира британец Леннокс Льюис после победы Тайсона Фьюри нокаутом над Деонтеем Уайлдером именно своего соотечественника Фьюри назвал королем супертяжелого веса на данный момент. Хотя серией чемпионских поясов в хэвивейте обладает и Александр Усик, как и Цыганский король, остающийся на профи-ринге непобедимым.

"Фьюри показал отличное выступление против Уайлдера и сделал свое дело. Кто ждал, что так будет? Первый его бой с Деонтеем был хорошим, второй – замечательным, а третий стал вишенкой на торте".

"Деонтей показал смелость, мужество и подарил нам хороший бой. Но сейчас Тайсон Фьюри – супертяжеловес номер один в мире".

"Фьюри – Усик? Это будет отличный бой. Тайсон очень большой. Его рост – 206 см, а какой рост Усика (у Александра – 191 см)? Этот поединок будет очень сложным для Фьюри, но, считаю, Тайсон – отличный боец, великолепный чемпион. Сейчас он король супертяжелого дивизиона", – приводит слова Леннокса Льюиса Boxing Social.

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Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Отметим, что поединок Усик vs Фьюри – не на ближайшей повестке. Сперва Усик проведет реванш с Джошуа – он должен состояться до 25 апреля.

Между тем промоутер украинца Александра Красюк после победы Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером уже заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.

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