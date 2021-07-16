Усик предлагал заплатить в два раза больше, чтобы отговорить Беринчика от боя на кулаках

24 июля Денис Беринчик проведет бой на голых кулаках против бывшего бойца UFC Артема Лобова. Александр Усик пытался отговорить своего друга от этой затеи и обещал заплатить в два раза больше

Александр Усик давно дружит с Денисом Беринчиком / Фото: Instagram

Александр Усик пытался отговорить Дениса Беринчика от боя на голых кулаках против Артема Лобова и даже предлагал заплатить в два раза больше, чем Денису пообещали организаторы боя. Как мы писали ранее, из-за травмы украинца бой пришлось перенести на конец июля.

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"Говорит: "Вот сколько тебе дают? Даю в два раза больше, но остановись. Вот прям сейчас беру и останавливаю тебя". Я говорю: "Сань, ты извини. Сейчас у меня есть удочка. Я хочу словить. А ты мне сейчас даешь рыбу. Извини я не могу так просто взять деньги. Ну как?", – рассказал Беринчик в интервью Youtube каналу Джентльмены.

Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру Лобов провел 29 боев – это 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.