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Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Усик послал трех пропутинских деятелей культуры вслед за "русским военным кораблем" (фото)

Анатолий Дерека
2 марта, 16:43
Украинский боксер не удержался при виде разрушенных домов в Ирпене и обратился к Газманову, Басте и Рудковской

Александр Усик / Фото: Instagram

Российское вторжение в Украину продолжается уже седьмой день. Одной из горячих точек страны остается пригород Киева Ирпень, который активно бомбится российскими захватчиками.

Не остается в стороне от войны и обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. Боксер в Stories на своей страничке в Instagram обратился к трем россиянам: певцу Олегу Газманову, рэперу Басте и продюсеру Яне Рудковской.

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"Освободители освободили людей. Навсегда. Жилой район, город Ирпень. Украина вам не рада. Русский военный корабль, иди домой".

Кроме того, Усик опубликовал видео, как мирные жители без всякого вооружения останавливают российские танки с подписью: "Русские войска, вы еще не поняли, что народ Украины вам не рад".

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Газманов, Баста и Рудковская – одни из поклонников политики Владимира Путина, который называет геноцид украинцев "военной спецоперацией".

К слову, на момент вторжения в нашу страну Усик находился вне Украины, однако со временем вернулся на Родину и записался в ряды теробороны.

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