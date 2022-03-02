Усик послав трьох пропутінських діячів культури вслід за "російським військовим кораблем" (фото)

Олександр Усик / Фото: Instagram

Російське вторгнення в Україну триває вже сьомий день. Однією з гарячих точок країни залишається передмістя Києва Ірпінь, яке активно бомбардується російськими загарбниками.

Не залишається осторонь війни й володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик. Боксер у Stories на своїй сторінці в Instagram звернувся до трьох росіян: співака Олега Газманова, репера Басти та продюсера Яни Рудковської.

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"Визволителі звільнили людей. Назавжди. Житловий район, місто Ірпінь. Україна вам не рада. Російський військовий корабель, іди додому".

Крім того, Усик опублікував відео, як мирні жителі без жодного озброєння зупиняють російські танки з підписом: "Російські війська, ви ще не зрозуміли, що народ України вам не радий".

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Газманов, Баста та Рудковська – одні з прихильників політики Володимира Путіна, який називає геноцид українців "військовою спецоперацією".

До речі, на момент вторгнення в нашу країну Усик перебував поза Україною, проте згодом повернувся на Батьківщину і записався до лав тероборони.