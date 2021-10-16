16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 7’
Львов 0
Динамо 0
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфика --
Бавария --
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Бандера против Усика: украинец получил соперника на 2028 год

Андрей Трофимов
16 октября, 16:30
О желании подраться с украинским боксером Александром Усиком через семь лет заявил непобедимый американец Дэвид Бенавидес

Усик и Бенавидес / Фото: Reuters, Instagram

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Энтони Дэвид Бенавидес заявил, что хотел бы сразиться с действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, когда поднимется в супертяжелый вес.

"Я бы хотел подраться с Усиком. Возможно, это произойдет в будущем, через 6-7 лет. Если я поднимусь в супертяжелый вес, то все супертяжи будут моей целью. Посмотрим", – заявил Бенавидес каналу ESNEWS.

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Отметим, что американцу Бенавидесу по прозвищу El Bandera Roja (Красный флаг) – 24 года. На профессиональном ринге он провел 24 поединка – и все выиграл, 21 победу добыв нокаутом.

Бенавидес с Майком Тайсоном и семьей

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Только вот дождется ли Бенавидес встречи с Усиком, большой вопрос.

Сейчас Александру – 34 года. Через семь лет будет 41. При этом ранее Усик говорил: "Мне нужно стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Как только я завоюю титулы, я скажу всем спасибо и завершу карьеру".

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Абсолютным чемпионом мира Усик может стать уже осенью 2022 года, если сперва победит в реванше Энтони Джошуа, а затем сумеет справиться с Тайсоном Фьюри.

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

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