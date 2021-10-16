16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 41’
Львів 1
Динамо 1
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Бандера проти Усика: українець отримав суперника на 2028 рік

Андрій Трофімов
16 жовтня, 16:30
Про бажання побитися з українським боксером Олександром Усиком за сім років заявив непереможний американець Девід Бенавідес

Усик і Бенавідес / Фото: Reuters, Instagram

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Ентоні Девід Бенавідес заявив, що хотів би побитися з чинним володарем титулів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком, коли підніметься до надважкої ваги.

"Я б хотів побитися з Усиком. Можливо, це станеться в майбутньому, за 6-7 років. Якщо я піднімуся в суперважку вагу, то все супервважі будуть моєю метою. Побачимо", – заявив Бенавідес каналу ESNEWS.

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Відзначимо, що американцеві Бенавідесу на прізвисько El Bandera Roja (Червоний прапор) – 24 роки. На професійному рингу він провів 24 поєдинки – і все виграв, 21 перемогу здобувши нокаутом.

Бенавідес з Майком Тайсоном і сім'єю

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Тільки ось чи дочекається Бенавідес зустрічі з Усиком, велике питання.

Зараз Олександру – 34 роки. За сім років буде 41. При цьому раніше Усик говорив: "Мені потрібно стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Щойно я здобуду титули, я скажу всім спасибі і завершу кар'єру".

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Абсолютним чемпіоном світу Усик може стати вже восени 2022 року, якщо спершу переможе в реванші Ентоні Джошуа, а потім зуміє впоратися з Тайсоном Ф'юрі.

Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

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