Бандера проти Усика: українець отримав суперника на 2028 рік

Усик і Бенавідес / Фото: Reuters, Instagram

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Ентоні Девід Бенавідес заявив, що хотів би побитися з чинним володарем титулів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком, коли підніметься до надважкої ваги.

"Я б хотів побитися з Усиком. Можливо, це станеться в майбутньому, за 6-7 років. Якщо я піднімуся в суперважку вагу, то все супервважі будуть моєю метою. Побачимо", – заявив Бенавідес каналу ESNEWS.

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Відзначимо, що американцеві Бенавідесу на прізвисько El Bandera Roja (Червоний прапор) – 24 роки. На професійному рингу він провів 24 поєдинки – і все виграв, 21 перемогу здобувши нокаутом.

Бенавідес з Майком Тайсоном і сім'єю

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Тільки ось чи дочекається Бенавідес зустрічі з Усиком, велике питання.

Зараз Олександру – 34 роки. За сім років буде 41. При цьому раніше Усик говорив: "Мені потрібно стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Щойно я здобуду титули, я скажу всім спасибі і завершу кар'єру".

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Абсолютним чемпіоном світу Усик може стати вже восени 2022 року, якщо спершу переможе в реванші Ентоні Джошуа, а потім зуміє впоратися з Тайсоном Ф'юрі.