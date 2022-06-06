6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Усик нашел уникального спарринг-партнера: Польский гусар нокаутирует ударами в воздух (видео)

Андрей Трофимов
6 июня, 13:50
В тренировочный лагерь украинца приехал Дамьян Кныба, который еще не проигрывал на профессиональном ринге

Кныба должен подготовить Усика к бою с Джоуша / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом в Саудовской Аравии планируется один из самых ожидаемых боев супертяжелого веса. Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Украинский боксер уже давно начал подготовку к поединку. А теперь в Сеть слили его спарринг-партнера. В Instagram появилось фото Александра с боксером Дамьяном Кныбой на прозвище Польский гусар.

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Ему 26 лет, на профи-ринге провел семь боев и все выиграл. Хотя вот здесь у критиков много вопросов. Особенно по поединку, который прошел в январе.

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Тогда Кныба одержал странную победу нокаутом над марокканцем Аажддином Ааджоуром.

В первом раунде Дамьян прижал соперника к канатам и нанес два удара по воздуху. Он просто-напросто не попал в Ааджоура. Однако тот рухнул – и рефери засчитал победу Гусару.

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Смотрите странную победу Кныбы: