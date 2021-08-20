Усик купил себе новую машину: цена и фото

Усик и его новое авто / Фото: Instagram
Теперь Александр Усик будет ездить на Audi RS Q8. Видео боксера с его новой машиной появилось в соцсетях.
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Отметим, что такое авто на рынке, в зависимости от комплектации, стоит от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – то есть, от 4,8 млн до 5,9 млн в гривне.
Специально для Усика сделали новые кованные диски.
Напомним, 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", вмещающем свыше 60 тысяч зрителей, Александр Усик проведет бой против Энтони Джошуа, владеющего поясами WBA, IBF, WBO и IBO.
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Все билеты на бой Джошуа – Усик, стоимость которых составляла от 47 до 2350 евро, были проданы за сутки.
"Сколько пойдет в карман боксеру, если мы говорим о поединке Усик – Джошуа? Миллионы. Нет, не десятки миллионов. Десятки миллионов будут в случае победы Александра", – говорил ранее о гонораре Усика его промоутер Александр Красюк в комментарии каналу Andrey Burenok о бизнесе