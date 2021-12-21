Усик – инопланетянин! Тренер пугает Джошуа перед реваншем

После поражения в сентябре Джошуа сразу же активировал пункт о реванше, но, по мнению тренера Усика Сергея Лапина, у британца нет шансов.

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"Несмотря на то, что за плечами у него огромный опыт и количество боев, он постоянно совершенствуется и становится лучше с каждым тренировочным днем .

Я видел и знаю, на что действительно способен Усик, и в бою с Энтони Джошуа он был на 60-70 процентов своего потенциала . Так что да, Усик действительно может быть лучше", – заявил Лапин.

Лапин считает, что в первом поединке Усик не продемонстрировал свой максимум. Тренер сравнил боксера с инопланетянином.

"Я знаю Александра более 20 лет. Я был там и видел все его успехи в боксе. Одна вещь, которая отличает его от других, – это то, что он обрабатывает информацию и очень быстро адаптируется к бойцу перед ним.

Мне иногда кажется, что он с другой планеты – настолько он хорош", – цитирует тренера boxingscene.com.