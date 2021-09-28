Усик – абсолютный чемпион! Недостающий пояс ему подарил Кличко

Кличко подарил Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

Необычный презент Усику сделал мэр Киева и вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко. Он еще раз поздравил Усика с завоеванием титулов и подарил Александру пояс WBC.

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"Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь!

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А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию! Ведь таким поясом владел и твой кумир – Мохаммед Али", – цитирует мэра пресс-служба Кличко.

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Также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Усик показал Сулейману пояс, подаренный Кличко, и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.