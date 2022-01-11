Урод! В России оскорбили олимпийца, который не мужчина и не женщина

Ледюк со своей партнершей / Фото: Коллаж: Сегодня

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду россиянин Александр Жулин оскорбительно высказался об американском фигуристе Тимоти Ледюке, выступающем в соревнованиях спортивных пар вместе с Эшли Кейн.

Накануне стало известно, что 31-летний Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх.

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Небинарный – это общий термин для всех, кто не считает себя мужчиной или женщиной.

"В какой он категории будет выступать – в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу", – приводит слова Жулина ВсеПроСпорт.

Тимоти ЛеДюк в Пекине-2022 выступит с Эшли Кейн / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Жулин / Фото: Instagram

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Отметим, что в 2018 году американец Тимоти Ледюк упустил свою партнершу на соревнованиях в Загребе – и та ударилась головой об лед.