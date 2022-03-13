Ура, санкциям! Челси обратился к правительству Британии

Челси просит пустить болельщиков на трибуны / Фото: REUTERS

Лондонский Челси просит правительство Великобритании смягчить санкции, наложенные на клуб из-за его владельца Романа Абрамовича.

Челси попросил отменить запрет на трансферы и продление контрактов с футболистами, так как это может привести к кадровому дефициту и, как следствие, нарушить принцип спортивной конкуренции.

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В лондонском клубе делают акцент на том, что летом истекают контракты трех защитников команды – Сесара Аспиликуэы, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Также Челси хочет, чтобы правительство Англии отменило запрет на продажу билетов.

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Напомним, хозяин лондонского клуба Роман Абрамович попал под санкции со стороны Великобритании, его все имущество арестовано. Это лишает Челси любой возможности проводить финансовые операции, а именно совершать трансферы, подписывать контракты и так далее.