Унижение будущих чемпионов! Барселона уничтожила Реал на "Сантьяго Бернабеу" (видео)

Ферран Торрес, Дембеле и Обамеянг разобрали на запчасти команду Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

В Испании состоялось долгожданное Эль-Класико. Реал принимал Барселону в матче 29 тура Ла Лиги. Поединок первого круга на "Камп Ноу" завершился победой мадридцев со счетом 2:0.

Правда, тогда команду тренировал еще Рональд Куман, а сама Барса проседала в середине турнирной таблицы. Очень много чего поменялось с приходом Хави в ноябре.

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"Блаугранас" не только вернулись в борьбу за место в ЛЧ, но и заняли позицию в ТОП-4. Правда, золотые амбиции команде были не под силу, Реал успел создать солидный гандикап. Впрочем, каталонцы серьезно настроились на принципиальное противостоянии и сумели осадить мадридцев.

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Гости с первых минут захватили инициативу на "Сантьяго Бернабеу" и к перерыву успели дважды огорчить Тибо Куртуа. Причем, оба раза головой (Обамеянг и Араухо) с подачи Дембеле.

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Реал готов был отыгрываться во втором тайме, но каталонцы ошарашили соперника уже на старте, забив еще два мяча за 6 минут. Продолжил свою феерию Обамеянг, который помог отметиться Феррану Торресу, после чего сам оформил дубль.

Анчелотти старался освежить игру в атаке, однако без Бензема "бланкос" выглядели беззубо. Победа позволила Барселоне догнать Атлетико и взобраться на 3 место. Реал же продолжает уверенно лидировать в чемпионате, Севилья отстает аж на 9 баллов..

Реал – Барселона 0:4

Голы: Обамеянг, 29, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47, Обамеянг, 53.

Реал: Куртуа – Карвахаль (Мариано Диас, 46), Милитао, Начо (Лукас Васкес, 63), Алаба – Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 46), Вальверде – Винисиус, Родриго (Асенсио, 63).

Барселона: тер Штеген – Араухо, Пике, Эрик Гарсия, Альба (Дани Алвес, 86)- Бускетс, Френки Де Йонг (Гави, 71), Педри (Нико, 86) – Дембеле (Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ферран Торрес.

Желтые карточки: Кроос, Модрич, Камавинга, Лукас Васкес – Френки Де Йонг, Бускетс, Альба, Нико.