Уникальный шлем получит самый быстрый гонщик Гран-при Мексики

Награда для победителя квалификации

В эти выходные в Мексике проходит этап Формулы-1. По традиции, победителям квалификации Гран-при Ф-1 выдают мини-шину Pirelli. А вот в Мексике будет более ценный подарок.

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Организаторы решили отметить 70-ю годовщину первой победы Хуана Мануэля Фанхио в чемпионате Формулы-1. Поэтому самый быстрый пилот квалификации получит сертифицированную копию шлема, которую надевал Фанхио в том сезоне.

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За свою карьеру Хуан Мануаэль Фанхио становился чемпионом пять раз. Его рекорд сумел победить Михаэль Шумахер лишь в нашем веке.

Аргентинский гонщик также является рекордсменом по самому высокому проценту побед в Формуле-1 – выиграл 24 из 52 гонок, в которых он участвовал.