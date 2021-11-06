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Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
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Уникальный шлем получит самый быстрый гонщик Гран-при Мексики

Любомир Луканюк
6 ноября, 15:26
Победителю квалификации вручат копию шлема Хуана Мануэля Фанхио, в котором тот стал чемпионом 70 лет назад

Награда для победителя квалификации

В эти выходные в Мексике проходит этап Формулы-1. По традиции, победителям квалификации Гран-при Ф-1 выдают мини-шину Pirelli. А вот в Мексике будет более ценный подарок.

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Организаторы решили отметить 70-ю годовщину первой победы Хуана Мануэля Фанхио в чемпионате Формулы-1. Поэтому самый быстрый пилот квалификации получит сертифицированную копию шлема, которую надевал Фанхио в том сезоне.

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За свою карьеру Хуан Мануаэль Фанхио становился чемпионом пять раз. Его рекорд сумел победить Михаэль Шумахер лишь в нашем веке.

Аргентинский гонщик также является рекордсменом по самому высокому проценту побед в Формуле-1 – выиграл 24 из 52 гонок, в которых он участвовал.