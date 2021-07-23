Шахтер запустил виртуальную валюту для болельщиков – "угольки". Что на них можно купить?

Дончане запускают бонусную систему для своих поклонников, которые смогут обменивать угольки на клубные сувениры

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Футбольный клуб Шахтер объявил о старте программы лояльности для болельщиков, которые поддерживают команду на стадионе. Каждый поклонник будет получать виртуальную валюту за посещения матчей в Киеве.

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Бонусы будут представлены в виде угольков, которые можно обменять на уникальные подарки. Среди них – оригинальный значок, скретч-карта болельщика, сертификат в Fan Shop и официальный ужин с делегацией клуба. Ожидается, что этот перечень будет увеличиваться.

Посещая матчи дончан, болельщики получат угольки на свой счет в личном кабинете. За поединки можно получать разное количество угольков. Это зависит от турнира или команды, с которой играет Шахтер.

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К примеру, за посещение еврокубкового матча или поединка против Динамо поклонник донецкого клуба получит меньше угольков, чем за поход на игру против Вереса. Детальные правила акции расписаны на официальном сайте дончан.

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