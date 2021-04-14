Умер знаменитый баскетбольный тренер, после каждого попадания говоривший одну и ту же фразу

На 89-м году из жизни ушел бывший американский баскетболист, известный по работе главным тренером в клубе НБА Индиана Пэйсерс, Бобби Леонард. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Индианаполиса.

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В качестве тренера Леонард трижды (1970, 1972 и 1973) приводил Индиану к чемпионскому титулу Американской баскетбольной ассоциации еще до ее слияния с НБА. Как игрок Бобби становился чемпионом студенческого первенства NCAA в сезоне-1952/1953. С 2014 года он является членом Зала славы НБА.

В баскетбольных кругах его называли Slick – Умник, Ловкач.

"Поклонники Пэйсерс запомнят Бобби Леонарда как дух нашей франшизы. Обладая харизмой, энергией и остроумием, соответствующими его прозвищу, он сделал нас чемпионами. Бобби был нашим самым большим поклонником и самым любящим критиком, он олицетворял баскетбол Пэйсерс на протяжении нескольких поколений. Но самое главное, Леонард был частью нашей семьи, и его уход оставляет незаполненную пустоту в сердцах всех, кто связан с этой организацией. Мы молимся о всей семье Леонарда, мы признаем и чтим Бобби за то, что он значил для нас как на паркете, так и за его пределами", – гласит заявление владельцев Индианы

Добавим, что после тренерских лет Бобби Леонард работал комментатором на телевидении и радио. Его коронной фразой были слова "Бум, детка!" ("Boom, baby!"), произносимые после каждого забитого трехочкового.

С годами его здоровье ухудшалось. Десять лет назад он перенес сердечный приступ.

У Бобби было 5 детей, 12 внуков и 6 правнуков.

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