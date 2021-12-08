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Умер скандальный украинский тренер, считавший себя патриотом России

Андрей Трофимов
8 декабря, 09:32
В среду, 8 декабря, на 62-м году жизни скончался бывший главный тренер ужгородского Закарпатья и экс-игрок луганской Зари Игорь Гамула

Игорь Гамула / Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"

О смерти Игоря Гамулы сообщил ФК Ростов, где специалист работал с 2011 по 2020 годы.

Причины смерти украинца, принявшего российское гражданство, не называются.

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Последним местом работы Гамулы, уроженца Алчевска, был любительский клуб Гераклион, выступающий в чемпионате Москвы.

Игорь Гамула

Напомним, в качестве игрока Гамула выступал за луганскую Зарю, ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, Ростсельмаш (ныне – Ростов), волгодонский Атоммаш, херсонские Кристалл и Таврию.

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Помимо Ростова, в разное время тренировал украинские команды Таврия и Закарпатье, российский Черноморец, латвийскую Даугаву.

Гамула был знаменит одиозными пресс-конференциями.

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При этом на вопрос, кем себя ощущает – украинцем или россиянином – отвечал: "Конечно, россиянином. Я патриот России".

Каким был Гамула. Внимание, присутствует ненормативная лексика!