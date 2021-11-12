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Умер лучший пенальтист в истории сборной Англии

Любомир Луканюк
12 ноября, 13:15
Полузащитник Рон Флауэрс с английской сборной выигрывал домашний чемпионат мира 1966 года

Принц Филипп жмет руку Рону перед матчем на "Уэмбли" / Фото: Getty Images

В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый английский футболист Рон Флауэрс.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти легенды клуба, вице-президента Рона Флауэрса. Гигант на поле и джентльмен за его пределами. Сегодня многие будут вспоминать Рона. Все наши мысли с теми, кто знал и любил его", – говорится в сообщении клуба Вулверхэмптон.

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Флауэрс 15 лет выступал за Вулверхэмптон. На его счету 467 матчей и 33 гола. В составе "волков" Рон трижды становился чемпионом Англии.

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С 1955 по 1966 год Флауэрс защищал цвета сборной Англии. Участник двух чемпионатов мира – 1962 и 1966. Всего за национальную команду хавбек сыграл 49 матчей, забил 10 мячей.

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1 апреля 2009 года перед поединком Англии с Украиной Флауэрс вместе со знаменитым нападающим национальной команды Аланом Ширером был назван лучшим пенальтистом за всю историю британской сборной.