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Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Умер легендарный украинец, чей рекорд не могут побить с прошлого века

Олег Люлька
14 сентября, 15:54
Победителя двух Олимпиад в соревнованиях по метанию молота Юрия Седых не стало на 67-м году жизни

Юрию Седых было 66 / Фото: Getty Images

О смерти Юрия Седых в Twitter сообщил первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, глава НОК Украины Сергей Бубка.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", – написал Бубка

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, во вторник утром у Седых случился сердечный приступ.

Отметим, что Седых является победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его послужном списке серебряная награда Игр 1988 года, одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Трижды он становился чемпионом Европы.

В 1986 году Седых установил рекорд мира, метнув снаряд на 86,74 м, и этот результат до сих пор остается непревзойденным.

Родился Седых в Ростовской области, но главных медалей и мирового рекорда добился, когда жил и тренировался в Украине.

Юрый Седых был дважды женат. Во втором браке с Натальей Лисовской, обладательницей рекорда мира в толкании ядра, у него родилась дочь Алексия, ставшая чемпионкой летних юношеских Олимпийских игр-2010 в метании молота под флагом Франции.

Именно во Франции Седых с семьей жил с 1990-х годов, работая преподавателем физической культуры в одном из местных университетов.

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