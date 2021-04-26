Умер легендарный чемпион, семья которого бежала от советских войск из Латвии

Джон Конрадс родился в Риге, жил в Австралии и был олимпийским чемпионом по плаванию 1960 года, он установил 26 мировых рекордов

Джон Конрадс

В Австралии в возрасте 78 лет умер легендарный олимпийский чемпион по плаванию Джон Конрадс. Ранее мы сообщали о смерти легендарного украинского чемпиона Олимпийских игр.

Его настоящее имя Янис и родился будущий чемпион в Риге весной 1942 года. После оккупации Латвии советскими войсками, семья переехала в Германию. Там они жили до 1949 года, хотели эмигрировать в США, но американские власти отказали им в визе. Тогда Конрадсы перебрались в Австралию. Там отец семейства научил детей плавать, опасаясь, что они могут утонут в многочисленных водоемах, которые окружали их дом.

Конрадс завоевал золотую медаль на Олимпиаде 1960 года в Риме на дистанции 1 500 метров вольным стилем. Он также выиграл на этой Олимпиаде две бронзовые медали – на дистанции 400 м вольным стилем и в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Его младшая сестра Илса там же в Риме-1960 выиграла "серебро" в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

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За свою карьеру Джон Конрадс установил 26 мировых рекордов.

В 1984 году у Конрадса из дома украли золотую медаль Олимпиады-1960. Ее нашли лишь через 25 лет. Некая женщина пыталась продать коллекционеру. По ее словам, награду она купила на барахолке в Брисбене. Сейчас эта награда находится в Национальном спортивном музее в Мельбурне.

Напомним, что в конце прошлого года умер знаменитый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан. Иван Гаврилович взял "золото" Олимпийских игр 1960 года в Риме, в 1958 и 1961 годах выигрывал чемпионаты мира.